Nella giornata di oggi Adrien Rabiot si è presentato ai microfoni del Marsiglia. Ha così inizio ufficialmente la nuova avventura dell'ex PSG e Juventus. Il francese ha salutato il club bianconero dopo cinque stagioni, dove in diverse occasioni ha avuto anche l'onore di indossare la fascia da capitano. Nella presentazione Rabiot ha rilasciato una dichiarazione sul suo ex club.RABIOT - ​"Ho trascorso cinque anni all'estero alla Juventus, che mi ha dato tanto. Ho potuto conoscere un'altra cultura e fare tanta esperienza. Mi prendo la responsabilità delle mie scelte di carriera e sono molto felice. Ho avuto colloqui con alcuni club. Volevo prendermi un po' più di tempo per respirare e recuperare, per stare con la mia famiglia e i miei amici. Ci sono state anche circostanze, a volte non ero convinto del progetto sportivo".