Juventus, quando Rabiot darà una risposta?

Sul futuro die che di conseguenza da domani, 1 luglio, il francese sarà ufficialmente un giocatore svincolato.Quale sarà la prossima avventura di Adrien? Firmerà un nuovo contratto con la Juventus? Ma soprattuttoA Rabiot, la Juve ha offerto un contratto di due anni con opzione per il terzo (i dettagli), e adesso aspetta la decisione di Adrien. L'attesa si è prolungata più di quanto magari tutti si aspettavano.Rabiot a differenza dei calciatori italiani, è ancora impegnato con la Francia ad Euro2024. Ed è probabile che quando si sveglierà domani mattina, più che al fatto che sia scaduto il contratto con la Juve, penserà alla sfida che lo attende nel pomeriggio.La questione, almeno lato Rabiot, è piuttosto semplice. Il classe 1995 vorrebbe aspettare la fine di Euro2024 per dare una risposta definitiva alla Juventus e decidere la sua prossima meta. E questo per due ragioni. La prima è peri con proposte anche più allettanti dal punto di vista economico.Ma chi sta aspettando Rabiot? In Premier League il francese è stato nuovamente accostato alche già in passato lo aveva cercato. C'è la tentazionecon Carlo Ancelotti che lo ha allenato quando i due erano a Parigi. Una proposta del club spagnolo sarebbe chiaramente difficile da rifiutare. In Italia invece, ilha fatto qualche mossa per capire quanto costerebbe ingaggiare Rabiot.Concorrenza, attesa e incertezza.