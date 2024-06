Kylianè uscito malridotto dalla vittoria per 1-0 della Francia contro l'Austria, dopo un duro scontro di gioco con il difensore Danso che gli ha causato la rottura del naso. Il capitano della Nazionale francese è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Dusseldorf per ulteriori accertamenti. Così ha parlato Adrien Rabiot sul colpo subito dal suo capitano."Non credo che sia un colpo grave perché sarà in grado di tornare rapidamente. Non molto tempo fa è capitata la stessa cosa a Szczesny, che è riuscito a tornare in porta rapidamente. Forse dovrà saltare la partita dell'Olanda (venerdì) e tornerà".