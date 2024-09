Quando Rabiot può esordire con il Marsiglia

Il momento perdi iniziare a tutti gli effetti la sua nuova avventura con ilsta per arrivare. Il centrocampista francese, arrivato da poco tempo nel club a parametro zero, può esordire con la nuova maglia. Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha parlato anche di lui in vista della partita contro lo Strasburgo.Il Marsiglia giocherà la prossima partita domenica alle ore 20:45. Può essere l'occasione per l'ex Juventus di giocare i primi minuti con il club francese. "Sarà tra i convocati, inizierà la partita in panchina" ha detto De Zerbi su Rabiot.