Sono giorni decisivi per il futuro di Adrien Rabiot, che tra cinque giorni non sarà più un giocatore della Juventus visto che il contratto scade il 30 giugno. Il centrocampista sta valutando tutte le opzioni. A proposito di avances pervenute per ottenere la sua firma, dopo le indiscrezioni sul Real Madrid, sono tornate a prendere forza le voci del Manchester United che già in passato si era mosso proprio per ottenere il suo gradimento. Si tratterebbe però di una scelta al ribasso dal punto di vista professionale. Se è vero che economicamente potrebbe centrare la soglia dell’ingaggio a doppia cifra, in realtà vestendo la maglia dei Red Devils non potrebbe giocare la Champions League, bensì l’Europa League. Lo riporta Tuttosport.