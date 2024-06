Juve, le ultime sul rinnovo di Rabiot

Ildi Adriencon laconviene a tutti. È quanto sentenzia l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui ora alla Continassa alberga l'ottimismo su questo fronte, se non altro perché i rapporti tra le parti sono buoni e il giocatore ribadisce il proprio gradimento del progetto. Nelle ultime ore, inoltre, hanno preso quota alcune variabili che inducono i bianconeri ad accelerare i tempi. La prima unisce alle questioni tecniche quelle economiche: il francese, infatti, usufruisce ancora dei vantaggi fiscali legati al, di cui potrà continuare a beneficiare solo se il rapporto di lavoro non si interromperà entro il 30 giugno.Thiago Motta, da parte sua, ha già espresso ampio gradimento per la permanenza di Rabiot, che ha "svezzato" da compagno di squadra al PSG; inoltre a deporre a favore del "sì" al rinnovo c'è anche la mancanza di alternative concrete per Adrien, al di là di pochi spifferi dalla Premier. Andare avanti insieme, quindi, sarebbe meglio per tutti. I prossimi giorni - questa volta davvero - saranno decisivi.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.