Rabiot non rinnova, poi sì...a fine giugno

Stessa dinamica, ma con tempi terribilmente dilatati

Un anno dopo, la musica è sempre la stessa sul fronteUna situazione che l'anno scorso creò qualche disagio al club in ottica mercato, mentre quest'anno il quadro generale permette di andare avanti con o senza la risposta del giocatore. Il parallelismo però con le trattative della scorsa annata c'è ed è evidente.. Di conseguenza laaveva atteso la risposta del giocatore prima di muoversi sul mercato, ma aveva mostrato interesse per altri giocatori proprio in ottica di un addio del francese. La risposta si fece attendere, tanto che solo verso la fine di giugno iniziarono ad arrivare conferme sul rinnovo di, che alla fine firmò il prolungamento annuale fino al 2024. L'annuncio arrivò al 27 giugno, praticamente al fotofinish per buona felicità diLa fine della stagione si avvicinava e si intensificavano le voci. Resta il fatto che, a differenza della passata stagione, di mezzo ci sono stati gliche hanno ampliato enormemente i tempi. Questa volta da parte del giocatore e dell'entourage c'erano state delle "promesse": una decisione prima dell'inizio di Quella risposta non è ancora arrivata e ora, come ha dichiarato lo stesso giocatore, è ufficialmente svincolato e farà sapere il tutto dopo l'Europeo. La differenza però è che l'attesa del giocatore non sta influenzando il lavoro del club.





