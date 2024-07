Con la Francia ormai eliminata dall'Europeo, per Adrienè arrivato il momento di decidere il suo futuro, che non prevede ancora una squadra dal momento in cui è scaduto il suo contratto con la. I bianconeri, in realtà, non si sono arresi all'idea di doverlo salutare, ma con gli acquisti di Douglas Luiz e Khephren Thuram sono sicuramente più coperti. Per il francese, seguito anche dalche però si sta avvicinando a Youssouf Fofana, si stanno facendo largo alcune piste estere: il, dove si è liberato il posto di Toni Kroos, ile il. Lo riportano i colleghi di Calciomercato.com.