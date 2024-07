Antonio Conte ha manifestato l'intenzione di arricchire il nuovo centrocampo del Napoli con l'acquisto di Adrien. Come riportato dalla Repubblica, il tecnico leccese ha comunicato al presidente De Laurentiis il desiderio di integrare il centrocampista francese, svincolato dal 30 giugno dopo aver rifiutato l'ultima offerta di rinnovo dalla Juventus, nella rosa in costruzione.L'acquisto di, reduce dall'Europeo con la Francia, è un'idea che potrebbe affascinare gli amanti del bel calcio, considerando l'eleganza del giocatore nel dribblare gli avversari con il pallone tra i piedi. Inoltre, si tratterebbe di un grande affare, dato che il ventinovenne di Saint-Maurice è disponibile a parametro zero.