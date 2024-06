La Juventus ha offerto aun rinnovo contrattuale di due anni, con un ingaggio di 7,5 milioni di euro a stagione. Questo importo sarà ammortizzato grazie ai vantaggi del Decreto Crescita, validi anche in caso di firma dopo il 30 giugno, poiché rileva l'anno fiscale 2024 già iniziato in Italia. Ora spetta ai rossoneri decidere se pareggiare o superare tale offerta.Rabiot, che ha recentemente discusso del proprio futuro con la madre Veronique, prenderà una decisione definitiva nelle prossime settimane.La decisione di Rabiot sarà cruciale per entrambe le squadre, con la Juventus desiderosa di trattenere il centrocampista francese, che ha dimostrato grande valore e continuità nelle ultime stagioni. D'altro canto, a casastanno valutando attentamente la situazione, consapevoli dell'importanza di un giocatore come Rabiot nel loro progetto futuro.