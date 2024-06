La gara di Adrien Rabiot

I numeri della sfida

Minuti giocati: 61

xA: 0.04

Tocchi: 50

Precisione passaggi: 93%

Dribbling riusciti: 0/1

Duelli vinti: 1/7

La Francia di Adrien Rabiot pareggia contro la Polonia nell'ultimo match del Girone D per 1-1. Un risultato che condanna i Blues alla seconda posizione in classifica, anche grazie alla contemporanea vittoria dell'Austria contro l'Olanda. Nella sfida contro i polacchi ha trovato spazio ancora una volta Adrien Rabiot, che sta trattando il suo rinnovo contrattuale con la Juventus. Gara senza particolari squilli per il centrocampista francese. Per la terza gara consecutiva Rabiot parte titolare, ma senza replicare le straordinarie prestazioni con Austria e Olanda. Il centrocampista bianconero ha giocato, per così dire, al piccolo trotto. Pochi gli inserimenti offensivi dell'ex PSG, così come sono stati pochi i duelli vinti. Esce dopo 61 minuti di gioco.



