Rabiot, esordio da titolare: la sua partita

Tocchi: 78

Passaggi riusciti: 62/64 (97%)

Passaggi chiave: 1

Possessi persi: 7

Intercetti: 2

Finalmente perc'è stato il momento dell'esordio da titolare con il Marsiglia. Il centrocampista dopo due partite in cui era subentrato, è stato impiegato dal primo minuto. Una scelta che ha ripagato visto che comunque la squadra di Roberto De Zerbi è tornata alla vittoria.L'ex Juventus è rimasto in campo 90 minuti nella vittoria del Marsiglia sul Montpellier, arrivata con un punteggio larghissimo, ovvero 5-0. Niente goal né assist per Rabiot che però può comunque essere soddisfatto della prestazione. Questi i suoi numeri