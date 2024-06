La partita di Rabiot in Olanda-Francia

da migliore in campo. Che se non fosse già della, sarebbe da prendere all'istante. Se c'era bisogno di avere un'ulteriore conferma della qualità di questo giocatore, ecco, è arrivata nella notte più importante della sua estate (finora). Dopo aver visto i flop diin un'Italia certamente minore, la prestazione di Adrien fa capire perché la Juventus stia provando il tutto per tutto nella corsa al rinnovo. E perché i sondaggi di Liverpool e Real Madrid siano estremamente credibili.Il risultato è stato 0-0, ma di fatto si è trattato solo di un caso. Ci ha provato la, ci è quasi riuscita. E, ecco, si è preso lo scettro di MVP statistiche alla mano. Per Sofascore la sua partita è stata da 8.2 di media voto. Ha creato tanto, si è buttato tantissimo dentro e ha rischiato quasi di servire l'assist più bello per, che a due passi ha lisciato e contemporaneamente condannato la Polonia di Szczesny all'eliminazione.Expected Assist a quota 0.79; xG a quota 0.21. La pericolosità è stata evidente. Ma più evidente è stata la pulizia dell'intera partita: 97% di passaggi riusciti, sono stati 4 quelli chiave. E i dribbling, sì, sempre efficaci: 3 su 3. Quella di Rabiot è stata inoltre una partita maschia, attenta ai bisogni della squadra. Senza tirarsi indietro, neanche quando una brutta botta sembrava stesse per metterlo ko. Insomma: è tornato quello di prima, quello di sempre. Quello per cui la Juve conta di fare uno strappo alla regola.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui