Intervenuto in conferenza stampa, il CT della Franciaha parlato anche di, svincolato dal momento in cui ha deciso di non rinnovare il contratto con lama ora nel mirino del. Ecco il suo commento sul centrocampista: "Adrien Rabiot ha ancora un po’ di tempo per trovare squadra, ha delle richieste e deve fare una scelta. Spero che ci sia per le prossime partite, non ho una posizione radicale. La Nations League deve essere utilizzata per valutare tutti in vista dell’obiettivo numero 1, che sarà la qualificazione al Mondiale".