Secondo il Corriere della Sera, Adrienha rifiutato l'offerta delper diventare un leader nella squadra rossonera di Fonseca. Durante l'estate, il centrocampista francese ha attirato l'interesse di vari club inglesi e recentemente del Galatasaray, ma sembra ora orientarsi verso l'Arabia Saudita. L'Al Nassr, guidato da Cristiano Ronaldo, suo ex compagno alla Juventus, è in trattative per portarlo nel campionato saudita. La possibilità di giocare nuovamente insieme a Ronaldo potrebbe influenzare la sua scelta, che segna un momento cruciale per il futuro di Rabiot.