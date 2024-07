La prestazione di Rabiot

La partita di Adrien Rabiot in #FranciaBelgio

Come giudicate la sua prova?



xG: 0.07

xA: 0.08

Passaggi riusciti: 57/63 (90%)

Passaggi chiave: 3

Palle lunghe: 1/3

Tiri totali: 2

Duelli vinti: 2/6

Palle perse: 11



Dati: @SofascoreINT pic.twitter.com/WQjDOjEQXX — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) July 1, 2024



La questione rinnovo: i nuovi tempi

Un giallo che pesa. E che un po' piega, pure le scorribande.sorride a metà: è ai quarti di finale con la sua Francia, non giocherà la partita perché sarà assente per squalifica. Decisiva l'ammonizione che si somma a tutte le altre. Tanti saluti e dunque alla prossima, se i compagni lo permetteranno.Una prestazione che alla fine è stata specchio del torneo: Adrien l'abbiamo visto sempre a folate, tra pestoni e allunghi, tra giocate intelligenti e spesso in ritardo sull'uomo. Non ha mai trovato una reale continuità in questo torneo esattamente come in questa partita. E c'è un dato che pesa, tra tutti gli altri:Tanta sostanza, ma pure una certa resa.Se non ci fosse Kanté, ecco che Rabiot faticherebbe davvero il triplo. Per sua fortuna c'è e allora può godersi il momento, pure la possibilità di buttarsi dentro quando la partita lo consente. In generale, è un giocatore frammentato in una squadra frammentata. Non bellissimo da vedere, però fa il suo.Mettetevi comodi: la questione relativa al suo rinnovo continuerà ancora, perché la Francia è allo step successivoSi è preso tutto il tempo del mondo. Anzi: se l'è concesso. E se dovesse optare per la proposta della Juventus, a quel punto andrà verosimilmente negoziata. Oggi non è arrivato nessun in bocca al lupo al francese, classico espediente social, puntuale pure per calciatori fuori progetto come. Cosa vuol dire? Per la Juve è fuori, però non definitivamente.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui