sta trasformando profondamente la Juventus, e ilo confermano. Con un possesso palla del 62,5%, i bianconeri si posizionano al vertice della classifica di Serie A in questa statistica, appena dietro l'Inter (62,6%). Si tratta di una vera rivoluzione rispetto al passato recente della squadra, che aveva un gioco più conservativo. Tuttavia, non è solo Motta a cambiare la Juve; anche la squadra sta influenzando il suo modo di intendere il calcio, in particolare grazie a un centravanti come Dusan Vlahovic. Lo riporta La Stampa.Il progetto di Motta, basato su un calcio totale in cui tutti i giocatori devono essere in grado di ricoprire più ruoli e spazi, si è dovuto adattare all'importanza di Vlahovic nel sistema offensivo bianconero. L'idea tradizionale dei moduli (4-2-3-1, 4-1-4-1, ecc.) perde di rilevanza rispetto al concetto di "riempimento dello spazio" e flessibilità tattica. La Juventus ora domina per possesso palla, numero di tocchi e precisione nei passaggi, ma la fase conclusiva del gioco si concentra quasi interamente su Vlahovic, il fulcro dell'attacco.