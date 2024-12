Un merito indiscutibile per la Juventus è stato quello di puntare con decisione su Kenan. Giuntoli aveva mostrato fin da subito un grande entusiasmo per il classe 2005, condiviso appieno anche dal tecnico Thiago Motta. Per fare spazio a Kenan, la Juventus ha preso una decisione coraggiosa, cedendo un pezzo da novanta come Federico Chiesa senza esitazioni. Una scelta che sta pagando: Yildiz si è rivelato un talento capace di accendersi nei momenti più cruciali. Dalla doppietta a San Siro contro l'Inter alla straordinaria prestazione contro il Manchester City, Kenan sta confermando il suo valore e facendo giustizia alla fiducia riposta in lui. Attualmente, la Juventus lo valuta tra i 70 e gli 80 milioni di euro.