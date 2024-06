Ricavi Accumulati

Partecipazione : 15,6 milioni di euro

: 15,6 milioni di euro Risultati : 59,2 milioni di euro

: 59,2 milioni di euro Ranking : 27,3 milioni di euro

: 27,3 milioni di euro Market Pool: 17,4 milioni di euro

Partecipazione: 15,6 milioni di euro

Risultati: 66,5 milioni di euro

Ranking: 36,4 milioni di euro

Market Pool: 14,4 milioni di euro



Potenziali Guadagni con la Vittoria

La vittoria in finale vale ulteriori 4,5 milioni di euro.

Real Madrid potrebbe portare il totale a 137,4 milioni di euro.

Borussia Dortmund potrebbe portare il totale a 124,1 milioni di euro.



Altri Premi per il Vincitore

Supercoppa UEFA 2024: La squadra vincitrice della Champions League si qualificherà per la Supercoppa UEFA, contro l'Atalanta vincitrice dell'Europa League. Questo evento garantisce 4 milioni di euro per la partecipazione, con un ulteriore 1 milione di euro per la squadra che vincerà la Supercoppa.

La finale di Champions League traa Wembley non solo assegna il prestigioso trofeo, ma determina anche l'ultima tranche di guadagni multimilionari per le squadre coinvolte. Ecco il dettaglio dei ricavi già accumulati dalle due squadre fino a questo punto, insieme ai possibili guadagni aggiuntivi per il vincitore.