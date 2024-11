Mercato Juventus: il budget per gennaio

Si avvicina il mercato di gennaio che per larà un momento importante. Il club bianconero infatti interverrà per rinforzare la squadra con un difensore, che è la priorità in questo momento dopo l'infortunio di Bremer.La Juventus andrà alla ricerca di opportunità di mercato visto che nei piani non c'è l'intenzione di fare investimenti importanti a livello economico. Si ragiona infatti su operazioni in prestito, senza obblighi di riscatto. Ad aumentare le risorse dipotrebbe esserci ad esempio la partenza di Arthur. Cederlo,anche in prestito, farebbe risparmiare al club un ingaggio pesante.