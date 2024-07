Secondo le indiscrezioni raccolte finora,è più vicino a unirsi allacon un contratto che si estenderà fino al 2029. La base fissa del suo contratto dovrebbe essere di circa 15 milioni di euro. Questo si tradurrebbe in una quota di ammortamento per la stagione 2024/25 pari a 3 milioni di euro, considerando la durata pluriennale del contratto.In aggiunta alla base fissa, Thuram potrebbe percepire uno stipendio annuo intorno ai, equivalente a circa 3,7 milioni lordi. Pertanto, il costo complessivo per la Juventus nel 2024/25, considerando sia l'ammortamento che lo stipendio, si aggirerebbe intorno ai 6,7 milioni di euro.Queste cifre riflettono il piano economico della Juventus nel garantirsi i servizi del giovane talento francese, puntando a rinforzare la squadra in vista delle prossime stagioni.