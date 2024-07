Quanto pesa a bilancio Arthur

Quanto guadagna Arthur alla Juventus

Quando scade il contratto di Arthur con la Juventus

Nessuna sorpresa, le ultime immagini stagionali di Arthur con indosso materiale Juventus , molto probabilmente, saranno quelle delle visite mediche al JMedical. Non è partito per il ritiro tedesco della squadra perché al centro di dinamiche di mercato, è certamente fuori dal progetto, e la dirigenza lavora affinché la sua uscita sia celere. Una questione che ormai si trascina da tempo, ma perché? Principalmente per il peso a bilancio e soprattutto per l’ingaggio del centrocampista brasiliano.Arthur è in procinto di lasciare la Juventus, ma il suo ingaggio elevato complica le trattative di mercato. Il centrocampista brasiliano costa al club torinese 17.438.800 milioni di euro all'anno – dati elaborati da Calcio e Finanza -, rendendo difficile trovare una squadra disposta a sostenere tale cifra. La Juventus cerca soluzioni per alleggerire il bilancio e liberare risorse finanziarie, ma il salario di Arthur rappresenta un ostacolo significativo. Nonostante le sue qualità tecniche, poche squadre sono disposte a farsi carico di un ingaggio così elevato, rallentando le trattative per la sua cessione, soprattutto a titolo definitivo.Arthur, centrocampista brasiliano della Juventus, percepisce uno stipendio netto di 5 milioni di euro a stagione. Tuttavia, considerando le tasse e i contributi, il costo lordo del suo ingaggio per il club bianconero sale a 5.550.000 euro. Questo elevato ingaggio rappresenta una sfida significativa per la Juventus, soprattutto in un periodo in cui la società sta cercando di ridurre i costi e ottimizzare le risorse finanziarie.Il contratto di Arthur con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026.