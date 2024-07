Giacomo Raspadori è un profilo che è tornato nei radar della Juventus come possibile rinforzo per il reparto offensivo bianconero, che potrebbe vedere la partenza di diversi elementi. L'ex Sassuolo resta però un obbiettivo complicato, anche perché il club partenopeo e Conte sembrano credere ancora molto sulle qualità dell'attaccante. Raspadori, che in questa stagione ha segnato sei gol tra Serie A e altre competizioni, percepisce 2,5 milioni netti a stagione. Al Napoli è arrivato nell'estate del 2022 dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.