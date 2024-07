Davide, centrocampistae dell'Italia, è finito nel mirino della Juventus come possibile rinforzo del centrocampo. Tuttavia, l'Inter ha risposto con un no secco, indicando chiaramente che non ha intenzione di vendere il proprio giocatore classe 1999, soprattutto ad un club che sarà un possibile concorrente per lo scudetto nella prossima Serie A 24/25. L'ex giocatore del Sassuolo percepisce un ingaggio netto pari a 2.8 milioni annui dall'Inter. La durata del contratto è di cinque anni, scadrà dunque nel 2028.