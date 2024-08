Sfumato Jean-Claire Todibo, ormai prossimo al Nizza, la Juventus virerà su altri nomi per rinforzare il reparto arretrato. Tra i nomi spuntati c'è quello di Clément Lenglet, difensore centrale del Barcellona classe 1995. Nei giorni scorsi il quotidiano spagnolo AS aveva scritto che il difensore era nella lista dei cedibili del club blaugrana, soprattutto per l'importante ingaggio che percepisce. Il francese infatti ha uno stipendio che tocca i 20 milioni di euro lordi, una cifra enorme e che scoraggia anche altri club a fare offerte.