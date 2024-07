Come riportato da Calcio e Finanza, la Serie A incasserà 23 milioni per i propri club da EURO 2024. Questi soldi provengono dal Club Benefit Programme”, il programma attraverso il quale la UEFA remunera le società che mettono i propri calciatori a disposizione dei tornei per Nazionali. La quota per un singolo club viene valutata in base a: 1) numero di giocatori selezionati, numeri di giorni e categoria FIFA dei club. La Juventus beneficerà di 2.240.000 milioni di euro per i suoi nove giocatori messi a disposizioni alle rispettive Nazionali.