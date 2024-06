Wojciechnon sarà più un giocatore della. Dopo l'acquisto di Michele Di Gregorio dal Monza, chiuso da Cristiano Giuntoli, il portiere polacco ha iniziato a valutare le offerte ricevute. Tra queste, quella di 19 milioni di euro dall'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo è quella che lo ha maggiormente convinto. Ma quanto incasserà la Juventus dalla cessione del portiere, classe 1990? Per risparmiare l'ultimo anno di stipendio da 7 milioni di euro netti previsti dall'attuale contratto, in scadenza il 30 giugno 2025, Giuntoli si "accontenterà" di 5 milioni di euro per il cartellino. Sommando questo importo al risparmio sull'ingaggio, l'operazione avrà un effetto positivo di circa 19 milioni di euro lordi.