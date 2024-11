Quanto è costato Dragusin al Tottenham?

Radu Dragusin ha debuttato tra i professionisti nel 2020 con la maglia della Juventus Next Gen, mentre a distanza di pochi mesi ha fatto anche le sue prime apparizioni ufficiali con la prima squadra bianconera. Tuttavia il suo percorso a Torino si è chiuso dopo sole 4 presenze ufficiali. Il difensore rumeno è stato ceduto in prestito alla Sampdoria e alla Salernitana, prima di passare al Genoa - nell'estate del 2022 - con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Riscattato dal Grifone sulla base di un affare da 5.5 milioni di euro, il club ligura l'ha ceduto nel gennaio del 2024 al Tottenham.Il Tottenham ha staccato un assegno da 31 milioni di euro complessivi per aggiudicarsi le prestazioni di Radu Dragusin dal Genoa, di cui 25 di parte fissa e 6 di bonus.