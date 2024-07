La cifra totale delle cessioni, al 28 luglio 2024

L'estate dellaè stata caratterizzata da una serie di cessioni che hanno contribuito a creare un significativo tesoretto per il club bianconero. Un processo di rivoluzione mai visto prima, che ha coinvolto numerosi giovani talenti e ha portato nelle casse della società una cifra considerevole.Il percorso verso la formazione di questo tesoretto è iniziato con il riscatto di Konida parte del. Il club ligure ha versato 10 milioni di euro alla Juventus al momento della salvezza in Serie A. Successivamente, Samuelhanno lasciato Torino per approdare all’Aston Villa, per una cifra complessiva di 28 milioni di euro, inclusi i bonus.Anche le operazioni minori hanno contribuito al totale: il trasferimento di Félix Correia al Gil Vicente ha fruttato 1,5 milioni di euro. Le cessioni di Matíasalla Roma per 30 milioni e di Deanal Bournemouth per 18 milioni hanno ulteriormente arricchito il tesoretto bianconero. Importante notare che per questi ultimi tre calciatori, la Juventus ha negoziato percentuali sulle future rivendite, garantendosi ulteriori entrate potenziali.La Juventus ha sfruttato al massimo il mercato estivo per rinnovare la rosa e rafforzare le proprie finanze. Con un tesoretto di, il club ha ora maggiore flessibilità per operare ulteriori acquisti o per migliorare la sostenibilità finanziaria. La strategia di valorizzare i giovani della Next Gen si è rivelata vincente, assicurando un futuro promettente per la società bianconera.