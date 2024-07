Quanto guadagnerà Cabal?

Juan Cabal è pronto al grande salto dopo i due anni al Verona. Sul difensore è piombata con forza la Juventus e ora è prevedibile che vada a definire l'accordo con il Verona alle condizioni chieste da Setti (10 più 2 di bonus) sia all’Inter che in precedenza a Lazio e Rennes. Ma quanto guadagnerà Cabal?La Juventus ha affondato per il difensore del Verona, garantendo, come riporta Sportitalia, lo stesso ingaggio che avrebbe garantito l’Inter (circa 1,2 milioni a stagione). Si tratterebbe quindi di uno stipendio relativamente basso e assolutamente dentro chiaramente i parametri del club bianconero, che come sappiamo, ha tra gli obiettivi anche quello di abbassare il monte ingaggi complessivo.