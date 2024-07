Juventus, quanto guadagna Todibo

Jean-Clair Todibo resta nella mente di Giuntoli e nel mirino della Juventus. Il difensore classe 1999 è diventato il preferito dei bianconeri per rinforzare il reparto, dopo che Calafiori è sfumato e considerando Kiwior solo come un'alternativa. Pilastro del Nizza, con cui ha un contratto fino al 2027 Il Nizza lo valuta tanto ma la Juve punta a ottenere uno sconto, in virtù anche degli ottimi rapporti con il club francese.Tra i fattori che spingono la Juve a volere Todibo è lo stipendio che percepisce al Nizza. L'ingaggio del giocatore è infatti abbordabile: guadagna 1 milione e 275.000 euro netti a stagione. I bianconeri vorrebbero strapparlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Intanto hanno incassato la disponibilità al trasferimento.