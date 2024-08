Jadon Sancho è tornato nuovamente nei radar della Juventus. Il club bianconero, nonostante gli arrivi di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, potrebbe ancora cercare di prendere il giocatore inglese, che sembra nuovamente fuori dai progetti di Ten Hag. Il giocatore, che nell'ultima annata non ha praticamente giocato se non negli ultimi sei mesi in prestito al Borussia Dortmund finalista di Champions League, guadagna una cifra vicina ai 20 milioni di euro lordi. Di fatto questa lo rende uno dei giocatori più pagati all'interno della rosa del Manchester United.