Quanto percepisce Milik

Arkadius Milik non sembra destinato a restare in bianconero. Thiago Motta non lo considera parte del progetto futuro della Juventus, così come altri sei giocatori. Starà alla Juventus piazzare l'attaccante classe 1994 in questa sessione di mercato. Nell'ultima stagione il giocatore ha trovato la via della rete otto volte: quattro in Serie A e quattro in Coppa Italia.L'ex attaccante del Napoli, arrivato dal Marsiglia nella scorsa estate dopo la prima in prestito, percepisce un ingaggio netto da 3.5 milioni a stagione. Lo stipendio lordo si aggira intorno ai 6,47 milioni di euro.