Quanto guadagna Lloyd Kelly al Newcastle?

Il nome di Lloyd Kelly è l'ultimo finito sulla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli per rinforzare il reparto difensivo gia in questa sessione di calciomercato di gennaio. La Juventus nelle prossime ore potrebbe potenziare i contatti per il difensore del Newcastle. Ma quanto guadagna?L'ingaggio del difensore classe 1998 in Premier League è di oltre 9 milioni a stagione, risultando il 32esimo giocatore più pagato del massimo campionato inglese. La Juventus prosegue la trattativa per portarlo a Torino.