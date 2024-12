Due vittorie per lain questa fase a gironi di Women's Champions League. Entrambe contro il Valerenga, squadra di Oslo. Quanto guadagna però la Juventus Women ed in generale una squadra accaparrandosi una vittoria nella fase a gironi di UWCL? La cifra è di circa 50 mila euro che entra nelle casse dei club dopo ogni vittoria. Quindi nonostante la sfida di ieri sera a Biella contro il Valerenga non fornisse alla Vecchia Signora speranze per il passaggio del turno era comunque utile la vittoria per le casse del club.