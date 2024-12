Juventus, quali sono i ricavi dalla Champions League?



Quanto guadagna la Juventus in Champions League?

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

Posizione in classifica: 3,3 milioni di euro (la Juve non può arrivare sotto il 25° posto);

Quota europea: 21,14 milioni di euro;

Quota non europea: 9,27 milioni di euro;

Bonus risultati: 7,7 milioni di euro;

TOTALE: 60,03 milioni di euro.

La Juventus nella serata di ieri all'Allianz Stadium di Torino ha sconfitto per 2-0 il Manchester City di Pep Guardiola con le reti di Dusan Vlahovic e Weston McKennie. Quanto porta questa vittoria in termini economici alla Juventus? Calcio e Finanza ha fatto il punto della situazione.Soltanto con la partecipazione alla massima competizione europea, con le quote di questa stagione ed il nuovo format il guadagno massimo per i club dato dalla sola partecipazione può essere di 2,5 miliardi di euro.





