L'attaccante dello Sporting Lisbona Viktor Gyokeres sarebbe finito nel mirino del club bianconero secondo quanto riferito da Tuttosport. Il giocatore avrebbe anche una clausola di rescissione corposa, pari a 100 milioni di euro. Il rendimento del giocatore è stato di altissimo livello, attirando gli interessi non solo della Juventus, ma anche di altri club. L'attaccante classe 1998 percepisce all'anno 1,25 milioni netti ed è il secondo giocatore più pagato all'interno della rosa portoghese. In questa stagione è andato a segno dieci volte in campionato, più una rete in Champions League.