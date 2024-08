Quanto guadagna Frattesi?

Quando scade il contratto di Frattesi?

La notizia di oggi rilanciata da Tuttosport è quella relativa allo scambio tra Juventus ed Inter con protagonisti Federico Chiesa e Davide Frattesi. Un'idea che potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni secondo il quotidiano e legata alla situazione di Chiesa, il cui contratto con la Juve scade tra un anno. Ma qual è la situazione contrattuale di Frattesi con l'Inter? Vediamo quando scade il suo contratto e quanto guadagna.Frattesi, arrivato all'Inter dal Sassuolo l'estate scorsa, percepisce uno stipendio di 2,8 milioni di euro netti. Una cifra quindi che rientra nei parametri della Juventus e soprattutto decisamente inferiore rispetto a quella di Chiesa, che percepisce 5 milioni netti.Il centrocampista italiano aveva firmato un contratto di cinque anni l'estate scorsa con l'Inter. Frattesi infatti è legato ai colori nerazzurri fino al 2028. L'Inter quindi non ha come la Juventus l'urgenza di cedere il giocatore per questioni contrattuali.