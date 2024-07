Quanto guadagna Adeyemi?

Svolta nel mercato della Juventus perché i bianconeri hanno deciso di puntare su Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund. Il classe 2002 è reduce da una stagione positiva soprattutto in Champions League. La Juve aveva già avviato i contatti con il giocatore trovando il gradimento di Adeyemi alla destinazione.Adeyemi non sarebbe un ingaggio troppo pesante per la Juventus dal punto di vista dello stipendio. Il 22enne infatti attualmente al Borussia Dortmund non è tra i più pagati. Adeyemi guadagna 2,6 milioni di euro all'anno. Una cifra che, anche rialzata, rientrerebbe comunque nei parametri della Juventus. Il giocatore ha un contratto con il Borussia fino al 2027.