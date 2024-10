Gleisonè stato operato questa mattina per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, a seguito del grave infortunio subito la scorsa settimana a Lipsia. L'intervento si è svolto presso l'Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, ed è stato eseguito dal dottor Bertrand Cottet-Sonnery, alla presenza di Luca Stefanini, responsabile sanitario della. Per il difensore brasiliano inizia ora un lungo percorso di recupero, stimato in almeno, durante i quali saranno fondamentali la pazienza e la determinazione nelle fasi cruciali della riabilitazione.