Quanto costerà Koopmeiners alla Juventus?

Il contratto di Koopmeiners con la Juventus

Laha ormai chiuso per l'arrivo in bianconero di. Dopo un lunghissimo corteggiamento, adesso ci siamo per davvero: il centrocampista olandese lascerà l'Atalanta e approderà a Torino, pronto ad iniziare una nuova avventura agli ordini di Thiago Motta. Quello di Koopmeiners alla Juventus rischia di passare alla storia come uno dei colpi di mercato più onerosi della storia juventina e non solo.Il club bianconero verserà complessivamente 58 milioni di euro nelle casse dell'Atalanta. La somma verrà ripartita in 52 milioni di parte fissa, ai quali si sommeranno 3 milioni di bonus facilmente raggiungibili e ulteriori 3 un po' meno semplici da raggiungere.L'olandese, una volta completate le visite mediche, firmerà un contratto di cinque anni, valevole fino al 2029. Il classe 1998 percepirà un ingaggio di circa 4.5 milioni di euro.





