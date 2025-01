BELGA MAG/AFP via Getty Images

Quanto costa Renato Veiga?

La Juventus vuole stringere i tempi per arrivare al tanto desiderato difensore da regalare a Thiago Motta in vista di questa seconda parte di stagione. Nelle ultime ore Renato Veiga, classe 2003 di proprietà del Chelsea, è il nome che ha scalato repentinamente le gerarchie bianconere, al punto che Cristiano Giuntoli si è reso protagonista di un blitz a Londra per provare a trovare la quadra di un'operazione di mercato che la Juve vorrebbe chiudere rapidamente.Renato Veiga, arrivato in estate dal Basilea, viene valutato circa 20 milioni di euro dai Blues.