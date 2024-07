Il valore di cartellino diha subito un significativo aumento nelle ultime due stagioni grazie alle sue prestazioni in campo: ilora lo valuta non meno di 20-25 milioni di euro. Il centrocampista, che ha mostrato grande crescita e versatilità, è diventato una figura chiave per il club scozzese. Il suo talento nel gestire diverse posizioni a centrocampo, unito alla capacità di contribuire sia difensivamente che offensivamente, lo rende un giocatore ambito sul mercato. Il prezzo riflette non solo il suo potenziale attuale ma anche le aspettative per il futuro. Con soli 22 anni, O'Riley ha ancora margine di miglioramento, il che lo rende un investimento attraente per i club interessati a rinforzare il proprio reparto centrale.