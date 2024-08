Prezzi della Terza Maglia Juventus 2024/2025

Maglia Gara - Replica: 100 euro

- Replica: 100 euro Maglia Gara - Authentic: 150 euro

- Authentic: 150 euro Pantaloncini Replica: 45 euro

Replica: 45 euro Pantaloncini Authentic: 55 euro

Authentic: 55 euro Maglia Bambino : 75 euro

: 75 euro Baby Kit: 60 euro

La Juventus ha lanciato la nuova terza maglia per la stagione 2024/2025 , e i tifosi bianconeri sono già entusiasti. Sui social, le reazioni sono esplosive, con migliaia di commenti e condivisioni che celebrano il design audace e innovativo. Ma quanto costa questa nuova maglia?Questi prezzi riflettono la qualità e l'autenticità del prodotto, con l'opzione "" che offre una replica esatta di quella indossata dai giocatori in campo. La Juventus continua a offrire una gamma di prodotti che soddisfano le esigenze di tutti i suoi tifosi, dai più grandi ai più piccoli.Se vuoi essere tra i primi a sfoggiare la nuova terza maglia della Juventus, non perdere l'occasione di acquistarla sullo store ufficiale o presso i rivenditori autorizzati. Con il suo design moderno e accattivante, questa maglia è destinata a diventare un must-have per ogni tifoso bianconero.