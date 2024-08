Juventus, la terza maglia 2024/25: la foto

Juventus, la terza maglia 2024/25: i dettagli

I loghi vintage e la coccarda della Coppa Italia

La, attraverso i propri canali social, ha ufficializzato lache verrà indossata dal club piemontese nelle gare ufficiali della stagione 2024/25. Dopo l'anticipazione diffusa via social da, nella qualeappare in qualità di testimonial della terza divisa juventina, anche la Vecchia Signora ha mostrato le prime immagini del terzo kit di quest'anno.La terza maglia della Juventus 2024/25 sarà die al suo interno ci sarà una texture composta da una sorta di doppia parentesi aperta e chiusa alternata a mo di doppia elica. Sulle maniche si stagliano le classiche tre strisce Adidas, per le quali si è optato per una tonalità celeste, ripresa anche sul bordo delle stesse maniche e del colletto.Sulla maglia appariranno due loghi: quello dell'Adidas e quello della Juventus. Il logo di Adidas - sopra al quale è stata posta la coccarda della Coppa Italia - non sarà quello classico a tre strisce ma quello del brand Originals e sarà di colore giallo. L'attuale logo della Juventus, invece, sarà rimpiazzato dall'iconica zebra (sempre di colore giallo) che ricalca il logo juventino degli anni ottanta.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui