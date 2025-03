Il jolly McKennie non si smentisce: cambia ruolo anche con Tudor, dove può giocare in Juventus-Genoa

AFP via Getty Images

Giorno di vigilia in casa, con i bianconeri che scenderanno in campo domani sera all'Alliaz Stadium per affrontare il Genoa nel match valevole per la giornata numero 30 del campionato di. Per i bianconeri la sfida contro il Grifone ha un duplice significato: si tratta, innanzitutto, della gara che segna l'esordio ufficiale dialla guida della Vecchia Signora, ma soprattutto rappresenta la prima grande occasione per riprendere la corsa in campionato e riscattare le ultime, pesanti, sconfitte contro Atalanta e Fiorentina.nel corso della tradizionale conferenza stampa con la quale ha dato ufficialmente il la alla sua avventura in bianconero, la terza dopo gli anni da calciatore (dal 1998 al 2005) e da collaboratore tecnico di Andrea Pirlo (nell'annata 2020/21).

McKennie cambia ruolo contro il Genoa?

I numeri di McKennie

35 presenze

5 goal

3 assist

2469 minuti giocati

Dopo i primi allenamenti alla Continassa, da domani si farà definitivamente sul serio e chi, anche sotto la guida Tudor, sembra destinato a trovare spazio, continuità e magari un nuovo ruolo, è proprio, ovvero colui che in estate sembrava avere già la valigia in mano e che invece finisce sempre per diventare una risorsa preziosa per tutti gli allenatori che transitano all'ombra della Mole.Tudor sembra orientato a sviluppare la sua prima Juventus sulla base e sui concetti del 3-4-2-1. Se alle spalle di Dusan Vlahovic, agiranno con ogni probabilità Koopmeiners e Yildiz, sono attese novità sulle corsie esterne. Se Weah sembra certo di un posto sulla destra, a sinistra ecco la possibile novità. Con Cambiaso in forte dubbio, ad agire a tutta fascia sul binario mancino potrebbe toccare proprio a McKennie.Nel corso di questa stagione, McKennie ha giocato 35 partite complessive, di cui 22 da titolare. Il texano ha messo a referto 5 goal totali (2 in Serie A e 3 in Champions).