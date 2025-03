Nico Gonzalez a tutta fascia: la mossa a sorpresa di Tudor in vista di Juventus-Genoa

Cresce, ovviamente, l'attesa per vedere all'opera la prima Juventus targata Igor Tudor. Il primo esame è fissato per domani, sabato 29 marzo, quando all'Allianz Stadium arriverà il Genoa dell'ex Patrick Vieira. Una sfida cruciale per i bianconeri, chiamati a riscattare le due pesanti sconfitte consecutive controAumenta l'attesa per vedere come l'allenatore croato disporrà in campo la 'prima' Juventus della sua gestione. Una gestione che dovrebbe vedere l'ex tecnico di Verona, Marsiglia e Lazio al timone fino al termine dell'annata sportiva, compreso il Mondiale per Club, prima di sedersi attorno al tavolo e capire se potranno esserci margini per un futuro insieme.

Il ruolo di Nico Gonzalez

Intanto, c'è da pensare al rush finale di una stagione dove la Juventus è obbligata a salvare una stagione dai tratti fallimentari. E per farlo, c'è un solo modo, ovvero staccare il pass per la prossima edizione della Champions League. Un traguardo che garantirebbe introiti importanti e, di conseguenza, una sessione estiva di mercato da protagonista, senza dimenticare gli incassi che arriveranno dalla partecipazione al Mondiale per Club.Nel 3-4-2-1 a geometria variabile, con il quale Tudor dovrebbe affrontare il Genoa di Vieira, salgono prepotentemente le quotazioni di Nico Gonzalez, chiamato a riscattare una stagione sin qui molto negativa, macchiata da prestazioni deludenti e da diversi problemi fisici che ne hanno rallentato il cammino.Tra i giocatori che Tudor proverà a rivitalizzare, dunque, ci sarà anche l'ex Fiorentina che, proprio in occasione della sfida cotnro il Genoa, potrebbe sviluppare un'idea a sorpresa. Quale? Schierare Nico Gonzalez a tutta fascia sulla corsia di destra.Se sul versante mancino potrebbe toccare a Weston McKennie, ecco che l'argentino potrebbe andare a stazionare sul versante opposto. Ciò rappresenterebbe una grande novità in questo spicchio finale di stagione: con Thiago Motta, Nico ha sempre giocato da esterno offensivo e in alcune occasioni anche da falso nove, come spesso accaduto anche a Firenze. La mossa di Tudor, però, potrebbe sparigliare le carte e quello che ci si augura, in casa Juve, è che possa rappresentare una svolta per un calciatore costato quasi 40 milioni di euro.