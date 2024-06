Federicoé arrivato allanel 2020, la società ha speso 60 milioni di euro tra prestito e riscatto per convincere la Fiorentina a cederlo. Ora, considerando la sua situazione contrattuale, la Juventus è disposta a valutare offerte a partire da 35 milioni di euro, come riporta calciomercato.com. Questa è la valutazione attuale del giocatore, che ha solo un anno di contratto rimanente. La società bianconera sta trattando il prolungamento del contratto con l’agente di Federico, con Giuntoli che è disposto a soddisfare le richieste, purché non si superi il budget prefissato. La situazione è delicata, ma la Juventus è determinata a trovare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti.