Secondo quanto riferisce Sky Sport, lafa sul serio perma è consapevole che la sua valutazione di mercato - forte di un contratto in scadenza nel 2026 - è compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro. Tanti, troppi, per una società che ha intrapreso un percorso virtuoso sotto il profilo finanziario e che non potrà disporre quest'estate di un budget particolarmente alto senza passare da alcune cessioni. Seguendo questa logica e alla luce della distanza con l’entourage diper prolungare il contratto in scadenza tra un anno, l’intenzione di Giuntoli è di offrire il cartellino dello statunitense come parziale conguaglio da 25-30 milioni. Un’operazione sostenibile sotto l’aspetto dei costi, visto che l’ingaggio percepito da Douglas Luiz si aggira sui 3,5 milioni di euro netti e non è troppo distante dai 2,5 guadagnati attualmente in maglia bianconera da McKennie.