Conceicao alla Juventus: le cifre dell'operazione

La Juventus ha chiuso l'operazione che porterà Francisco Conceicao a Torino. L'esterno offensivo di proprietà del Porto approderà in bianconero in compagnia di Nico Gonzalez, altro colpo di Cristiano Giuntoli in queste ore frenetiche di calciomercato. In attesa che il calciatore arrivi in Italia per sostenere le visite mediche e porre la firma sul contratto che lo legherà alla Juventus: ma quanto costerà Conceicao alla Juventus?La Juventus acquisirà il cartellino di Francisco Conceicao in prestito secco e oneroso. Il Porto riceverà 7 milioni di euro più ulteriori 2 di bonus al verificarsi di determinate condizioni.